Вот так будет выглядеть Fan ID. который получат болельщики в Петербурге. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Вот так будет выглядеть Fan ID. который получат болельщики в Петербурге. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

NVsport представляет главные новости из мира спорта за 30 декабря в традиционном дайджесте.

Путин подписал закон для спортивных болельщиков о введении Fan ID

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил принятый Государственной Думой закон о введении паспортов болельщиков (Fan ID). Соответствующий документ он подписал сегодня, 30 декабря.

Лучшие российские биатлонисты пропустят этап Кубка мира в Антерсельве

Лидеры сборной России по биатлону пропустят этап Кубка мира в итальянской Антерсельве ради подготовки к Олимпиаде. Речь идёт о группах Юрия Каминского у мужчин и Михаила Шашилова у женщин.

«Зенит» вырвал победу у «Црвены Звезды» в овертайме в Евролиге

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» смог обыграть «Црвену Звезду» в 18-м туре Евролиги. Команда воспользовалась шансом в овертайме после равного счета в основное время.

Форвард молодежной сборной России Юров сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Данила Юров задержится в Канаде после отмены чемпионата мира. Игрок получил положительный результат теста на COVID-19.

«Трактор» обыграл «Авангард» и вышел на первую строчку Востока

Челябинский «Трактор» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Набранные очки позволили выигравшей команде закрепиться на первом месте Восточной конференции перед Новым годом.

Большунов, Устюгов и Червоткин отобрались на Олимпиаду в Пекине

Российские лыжники Сергей Устюгов, Александр Большунов и Алексей Червоткин выполнили критерии квалификационного отбора сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.

«Локомотив» продлил контракт с 35-летним Борисом Ротенбергом

«Локомотив» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Борисом Ротенбергом. Срок соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона. Предыдущий контракт истекал 31 декабря.

«Спартак» сообщил о заключении контракта с защитником Классеном

Московский «Спартак» представил нового игрока клуба. Красно-белые подписали защитника австрийского «Тироля» и молодежной сборной России Леона Классена.