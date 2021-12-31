«Калгари» вырвал победу у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 6:4. Игра сложилась драматично, и по ходу встречи вперёд выходили обе команды.

Счёт на 6-й минуте открыл защитник «Кракена» Марк Джиордано. Джонатан Гудро сравнял на 10-й, причём одним из ассистентов выступил российский защитник «Флэймз» Никита Задоров.

На девятой секунде второго периода Калле Ярнкрок вывел «Сиэтл» вперёд. На 24-й минуте Гудро оформил дубль, снова сделав счёт равным. На второй перерыв же «Калгари» ушёл, ведя в счёте — отличился Милан Лучич (35-я).

На 45-й Янни Гурд вновь сравнял счёт (3:3). В концовке встречи команды обменялись шайбами в течение 30 секунд — на бросок Эндрю Манджапане (57-я минута) «Кракен» ответил голом Джареда Макканна (58-я). Однако через 13 секунд после гола Маккана Мэттью Ткачук забросил пятую шайбу «Калгари» (58-я), а окончательный счёт установил Ноа Хэнифин, поразивший пустые ворота на 60-й минуте.