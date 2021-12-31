«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Бернли» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу — 3:1. Уже к 35-й минуте «МЮ» повёл в счёте 3:0. На восьмой минуте отличился Скотт Мактоминей с передачи Криштиану Роналду, на 27-й Бен Ми забил в свои ворота, а на 35-й отличился уже сам Роналду. «Бернли» смог ответить голом Аарона Леннона на 38-й минуте.

36-летний Роналду забил уже 8 голов в нынешнем сезоне чемпионата Англии и входит в число лучших бомбардиров. Больше него отличились только Джейми Варди из «Лестера» (9) и два форварда «Ливерпуля» — Диогу Жота (10) и Мохамед Салах (15).

Благодаря победе «МЮ» поднялся на шестое место в таблице АПЛ с 31 очком после 18 игр. «Бернли» остался в зоне вылета на 18-м месте с 11 очками в 16 встречах.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» по ходу нынешнего сезона возглавил бывший руководитель департамента по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник. Под его руководством команда провела 5 матчей и ещё ни разу не проиграла (3 победы 2 ничьи).