Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу подвергся нападению. Об этом он написал в сториз Инстаграма, сфотографировав своё разбитое лицо. На 27-летнего португальца напали четыре человека. Он попытался дать им отпор, но грабители избили его.

«К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые навредили мне и попытались навредить моей семье. Когда оказываешь сопротивление, такое случается, — написал Канселу. — Они смогли забрать все мои драгоценности и оставить меня с лицом в таком состоянии. Не знаю, как существуют люди с таким уровнем подлости. Самое важное, что моя семья в порядке. И после стольких событий в моей жизни, это просто один из моментов, которые я переживу. Как обычно, остаюсь крепким и сильным».

В текущем сезоне Жоау Канселу провёл 26 матчей, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в составе «Ман Сити».