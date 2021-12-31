«Лос-Анджелес» в серии буллитов одолел «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги — 2:1. Форвард «Кингз» Брендан Лемье открыл счёт на 28-й минуте, Бо Хорват забросил ответную шайбу на 53-й.

Лемье имел шанс оформить дубль, но на первой минуте третьего периода не реализовал буллит.

В серии послематчевых буллитов победный бросок нанёс Виктор Арвидссон. В составе «Кэнакс» на лёд выходил Василий Подколзин.

«Лос-Анджелес» в таблице Западной конференции идёт десятым с 35 очками в 32 матчах. На счету «Ванкувера» 33 очка в 33 играх и 12-е место.

В другой встрече «Сан-Хосе» одолел «Филадельфию» — 3:2 ОТ. У «Шаркс» шайбы забросили Логан Кутюр (26-я), Брент Бёрнс (28-я) и Томас Хертль (65-я). В составе «Флайерз» отличились Морган Фрост (16-я) и Джоэль Фараби (56-я).

В составе «Сан-Хосе» на лёд выходил Александр Барабанов, у «Филадельфии» — Иван Проворов. Оба хоккеиста играли в первых звеньях.

В Западной конференции «Сан-Хосе» поднялся на девятое место с 35 очками, у «Филадельфии» также девятое место на «Востоке» и 32 очка.