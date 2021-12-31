Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович раскритиковал клуб за продление контракта с защитником Борисом Ротенбергом. Накануне стало известно, что «Локо» заключил новое соглашение с 35-летним футболистом до конца сезона. Предыдущий его контракт истекал 31 декабря.

«Если он уже не умеет играть в футбол, и это вся страна видела и знает об этом давно, зачем вы не даете ему какую-то функцию в клубе, чтобы не уничтожили историю «Локомотива» и всех тех, кто играл за клуб? Позор!» — написал Пейчинович в комментариях поста в Инстаграме о продлении контракта с Ротенбергом.

Сын известного олигарха Бориса Ротенберга-старшего выступает в «Локомотиве» с 2016 года. В составе железнодорожников он стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. При этом из-за травмы Ротенберг-младший не принимал участия в официальных матчах с 5 декабря 2018 года. Всего за три полноценных сезона он провёл в составе «Локо» 17 игр во всех турнирах.