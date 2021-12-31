Сразу несколько игроков «Монако» сдали положительные тесты на коронавирус, утверждает «Спорт-Экспресс». В их число вошли, в частности, Бенуа Бадиашиль, Софьян Диоп и Юссуф Фофана.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин летал на несколько дней на Родину, его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

В чемпионате Франции сейчас зимний перерыв — с 22 декабря до 7 января. «Монако» проведёт ближайшую игру 9 ноября на выезде против «Нанта».

В таблице лиги 1 «Монако» идёт на шестом месте с 29 очками после 19 туров. Головин в чемпионате Франции-2021/22 провёл 13 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.