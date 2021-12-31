Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун высказался о ситуации с Елизаветой Туктамышевой перед чемпионатом Европы. 25-летняя фигуристка была включена в число запасных сборной России. В основной состав вошли три призёрки чемпионата страны: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

«Со стороны эмоций, возможно, третьим номером должна ехать Лиза. Стратегически — Аня, — цитирует Metaratings Ковтуна. — Работа федерации — обеспечивать максимальный результат. В олимпийский сезон всегда много кто остается за бортом, и к этому нужно нормально относиться».

Чемпионат Европы по фигурному катанию станет последним стартом при определении состава на Олимпиаду-2022. Туктамышева рискует не отобраться на третьи Игры подряд.