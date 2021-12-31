На лыжной многодневке «Тур де Ски» сегодня, 31 декабря, состоится женский масс-старт на 10 километров свободным стилем. Спортсменки побегут дистанцию на втором этапе в немецком Оберстдорфе.

Начало выступлений девушек запланировано на 17:25 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь:

Под четвёртым номером на старт выйдет Наталья Непряева. Татьяна Сорина отправится в гонку под номером 12, а Яна Кирпиченко – 22. Екатерина Смирнова получила 33-й номер, Анастасия Рыгалина – 40-м. Лилия Васильева выйдет под 43-м номером, а Христина Мацокина под 58-м.

Напомним, на первом этапе многодневки в Швейцарии Непряева взяла бронзу в классической разделке. Еще от дальнейшего участия отказалась Юлия Ступак.