Американская фигуристка Изабелла Флорес подозревает, что её партнёра Дмитрия Царевского могут насильно удерживать дома его собственные родители. Она рассказала, что фигурист в прошлый четверг уехал к своей семье в Лейквуд, а с субботы не выходит на связь. В воскресенье он должен был вернуться в Колорадо-Спрингс.

Флорес рассказала, что обратилась в полицию, но родители отказались впускать их домой, требуя ордер на обыск.

По словам фигуристки, хотя её партнёру 18 лет, родители по-прежнему хотят его контролировать и не согласны с его жизненными решениями.

Царевский и Флорес — серебряные призеры юниорского этапа серии Гран-при в танцах на льду.