Редакция NVsport от всей души поздравляет вас с Новым годом! В 2021 году было много трудностей и неприятностей. Но было и много хорошего!

Несмотря на все препятствия, состоялись чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры. Прошли крупные турниры по фигурному катанию, лыжным гонкам, биатлону, плаванию и другим видам спорта. Состоялся самый эмоциональный за последние 10 лет сезон в «Формуле-1». Зажглись новые звёзды, достойно завершили карьеру старые.

Футбольный «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России, баскетбольный — впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги и едва не добрался до «Финала четырёх», а волейбольный — дошёл до финала Кубка ЕКВ и чемпионата России.

Пусть 2022 год принесёт вам ещё больше позитивных эмоций во время Олимпийских игр в Пекине, чемпионата мира по футболу в Катаре на других крупных турнирах! А NVsport продолжит оперативно сообщать вам о главных спортивных событиях в Санкт-Петербурге и мире. Впереди у нас большие планы, так что оставайтесь с нами и дальше!