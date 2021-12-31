Двукратный олимпийский чемпион-2018 норвежец Симен Хегстад Крюгер снялся с «Тур де Ски», сообщает Nettavisen. Согласно заявлению Федерации лыжных видов спорта Норвегии, это было изначальным планом спортсмена, заканчивать многодневку он не планировал.

Крюгер стал первым норвежцем, снявшимся с «Тур де Ски». В расположении команды осталось девять мужчин и десять женщин. В мужском зачёте первые два места занимают норвежцы Йоханнес Клэбо и Паал Голберг.

Крюгер на первом этапе «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде не прошёл квалификацию в спринте и стал 18-м в гонке с раздельным стартом. В общем зачёте он занимал 20-е место.

«Тур де Ски» переезжает в немецкий Оберстдорф, где сегодня состоятся мужской и женский масс-старты, а 1 января — мужской и женский спринты.