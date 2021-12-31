Лидер общих зачётов Кубка мира и «Тур де Ски» Йоханнес Клэбо высказал своё мнение о своём основном сопернике Александре Большунове. Российский лыжник занял второе место в индивидуальной гонке на первом этапе «Тур де Ски», Клэбо стал четвёртым.

«Смешно слышать, что Большунов якобы неудачно провёл предсезонную подготовку. В зачёте Кубка мира он третий. Большунов контролирует всё, что касается лыж», — приводит Nettavisen слова Клэбо.

Сегодня, 31 декабря, Клэбо и Большунов примут участие в мужском масс-старте свободным стилем на втором этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Начало гонки запланировано на 14:55 по московскому времени.