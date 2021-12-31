Полузащитник американского клуба «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина может продолжить карьеру в России. Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло в Твиттере, стороны уже согласовали условия трансфера 24-летнего парагвайца.

Речь идёт о контракте до лета 2025 года. По другим источникам, ЦСКА будет платить Медине 650 тысяч евро в год. Хавбек покинет MLS 1 января 2022 года, когда истечёт срок его слоглашения.

Медина в сезоне-2021 провёл 37 матчей, забил 9 голов и отдал 4 передачи в MLS и помог «Сити» впервые в истории стать чемпионом лиги.

На зимний перерыв ЦСКА ушёл на четвёртом месте в таблице РПЛ с 30 очками в 18 турах.