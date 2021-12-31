Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов опроверг информацию об интересе клуба к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину, сообщает «Чемпионат». Ранее сообщалось, что аутсайдер чемпионата России готов арендовать 30-летнего футболиста у «фиалок».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Клуб заплатил за экс-форварда сборной России 4,5 миллиона и подписал контракт до 2024 года. Кокорин не смог закрепиться в составе «Фиорентины» и провёл в общей сложности за год 195 минут, не отметившись результативными действиями.

В СМИ регулярно появляется информация о скором уходе Кокорина, но пока она не подтвердилась. Проблемой является длительный контракт и большая зарплата игрока (2 млн евро в год).

«Химки» после 18 туров набрали 14 очков и занимают последнее 16-е место в таблице РПЛ.