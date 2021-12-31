1 января в большинстве европейских чемпионатов откроется зимнее трансферное окно. В России регистрационный период наступает позднее – 29 января, однако фактические переходы клубы начали осуществлять уже сейчас.

Официально «Зенит» не подписал и не продал ни одного футболиста, но уже сейчас известно как минимум об одном громком трансфере. А могут быть и другие. NVsport предлагает подборку трансферных новостей из стана чемпионов России.

ПРИОБРЕТЕНИЯ

Александр Васютин (вратарь, 26 лет, «Юргорден»). В чемпионате Швеции: 10 матчей, 5 пропущенных мячей

«Зенит» по-прежнему владеет правами на своего воспитанника. Сезон у Васютина был смазан серией травм, но когда он играл, то делал это успешно: шесть «сухарей» в десяти играх и только один матч с двумя пропущенными мячами. «Юргорден» до конца боролся за чемпионство и вполне мог бы его достичь, если бы не новое повреждение Васютина на финише чемпионата. В «Юргордене» выражали намерение сохранить арендованного голкипера, но «Зениту» стоит подумать над возвращением Васютина, особенно на фоне стареющего Кержакова и травмированного Крицюка.

Никита Хайкин (вратарь, 26 лет, «Буде-Глимт»). В чемпионате Норвегии: 29 матчей, 23 пропущенных мяча

Но «Зенит», по информации СМИ, смотрит в сторону другого российского голкипера из Скандинавии. Никита Хайкин стал настоящим открытием сезона. С ним в воротах «Буде-Глимт» второй раз подряд стал чемпионом Норвегии и пошумел в Лиге Европы, разнеся один раз «Рому» 6:1. А сам Хайкин осенью попал в сборную России.

При этом «Зенит» рассматривает возможность доплатить «Буде-Глимту» за Хайкина ещё и Александром Васютиным. Пожалуй, в этой ситуации будут довольны все (кроме «Юргордена»).

Факундо Фариас (полузащитник, 19 лет, «Колон»). В чемпионате Аргентины: 21 матч, 3 гола, 3 передачи

Фариас, несмотря на юный возраст, может с ходу заиграть в основе «Зенита», поскольку уже зарекомендовал себя в чемпионате Аргентины. Универсальный хавбек может действовать как на флангах, так и в центре полузащиты. Главных препятствия два: «Зениту» надо вписываться в лимит на легионеров (Фариас станет девятым иностранцем при лимите в восемь), а «Колон» не горит желанием продавать лидера.

Юри Алберто (полузащитник, 20 лет, «Интернасьонал»). В чемпионате Бразилии: 33 матча, 12 голов

По данным бразильской прессы «Зенит» готов выложить за Алберто 14 миллионов евро без учёта бонусов. «Интернасьонал» настаивает на сумме в 25 миллионов. По данным вице-президента клуба Эмилио Папалео Зина, клуб вообще не получал никаких предложений по Юри Алберто. Последнее выглядит пока более правдоподобным.

Алексей Миранчук (полузащитник, 26 лет, «Аталанта»). В чемпионате Италии: 10 матчей, 1 гол

В последнее время в тысячный раз всплыла информация об уходе Миранчука в «Зенит». Логика в этом есть: игрок в расцвете сил не проходит в основной состав иностранной команды, закономерной выглядит его попытка вернуться в Россию для перезагрузки карьеры.

Но пока информации о Миранчуке в «Зените» крайне мало. Ни цифр, ни подробностей переговоров, ни деталей трансфера. За хавбека также готовы побороться итальянские «Верона» и «Дженоа», которую недавно возглавил украинец Андрей Шевченко.

Иван Сергеев (нападающий, 26 лет, «Крылья Советов»). В чемпионате России: 18 матчей, 6 голов

А вот этот трансфер уже можно считать состоявшимся. Стороны уже согласовали условия контракта, Сергеев прошёл медицинское обследование и в январе должен покинуть «Крылья Советов».

Скорее всего, Сергеев заменит в «Зените» одного из двух основных нападающих, контракты с которыми до сих пор не продлены.

Подробнее о трансфере Сергеева NVsport писал в отдельном материале:

Артур Кабрал (нападающий, 23 года, «Базель»). В чемпионате Швейцарии: 18 матчей, 14 голов

Если Азмун всё же уйдёт из «Зенита», то на вакантную легионерскую позицию в атаке уже найден отличный преемник. Артур Кабрал третий сезон подряд демонстрирует выдающуюся статистику. 14 голов в позапрошлом чемпионате Швейцарии, 18 (и титул лучшего бомбардира) – в прошлом, уже 14 – за половину нынешнего. Кроме того, он остаётся ещё и лучшим бомбардиром Лиги конференций (13 голов в 12 матчах).

«Зенит» готов выплатить за голеадора 11 миллионов евро, «Базель» настаивает на 15. С учётом обширной бразильской диаспоры, проблем с адаптацией у Артура Кабрала возникнуть не должно.

ПОТЕРИ

Даниил Одоевский (вратарь, 18 лет). В ФНЛ-2 за «Зенит-2»: 6 матчей, 7 пропущенных мячей

Кирилл Кравцов (полузащитник, 19 лет). В РПЛ: 10 матчей, в ФНЛ-2 за «Зенит-2»: 4 матча

Двух дублёров «Зенита» может арендовать зимой «Нижний Новгород». Интерес к футболистам подтвердил гендиректор клуба Равиль Измайлов. Вполне вероятно, что петербуржцы захотят помочь своей легенде Александру Кержакову, которому приходится непросто на посту главного тренера клуба РПЛ.

Дуглас Сантос (27 лет, защитник). В РПЛ: 15 матчей, 1 передача

В начале декабря в СМИ появилась информация об интересе к Дугласу Сантосу со стороны «Фламенго». Но вряд ли стоит беспокоиться: «Зениту» бразильский защитник нужен, да и сам он вроде как доволен в Петербурге.

Данил Круговой (23 года, защитник). В РПЛ: 20 матчей

И именно Дуглас Сантос может стать причиной ухода Данила Кругового. По последней информации, кандидата в сборную России не устраивает его игровое время в «Зените». Сам он хочет уйти в аренду, но Сергей Семак не хочет расставаться с дублёром: скамейка у команды не настолько длинная, чтобы разбрасываться такими игроками.

Данила Хотулев (19 лет, защитник). В РПЛ: 1 матч, в ФНЛ-2 за «Зенит-2»: 7 матчей

Защитника «Зенита-2» намерен арендовать лидер ФНЛ «Оренбург». В РПЛ Хотулев пока только попадает в заявку и один раз вышел на замену на 90-й минуте игры с «Динамо».

Магомед Оздоев (29 лет, полузащитник). В РПЛ: 3 матча

Об уходе Оздоева из «Зенита» в «Динамо» слухи ходили ещё летом, но тогда трансфер не состоялся из-за травмы колена хавбека. В середине ноября Оздоев вернулся в обойму петербуржцев, где уже есть Вилмар Барриос, Вендел и Далер Кузяев. В числе претендентов на Оздоева называются всё то же «Динамо», «Краснодар» и почему-то «Спартак». Также называются клубы из Турции и Германии.

Контракт Оздоева истекает летом, так что, возможно, «Зенит» решит продать его уже в январе, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Сердар Азмун (26 лет, нападающий). В РПЛ: 15 матчей, 7 голов

Пожалуй, наиболее вероятный кандидат «на выход». «Зениту» надо соглашаться на предложения уже сейчас, иначе на весну он получит немотивированного футболиста без железного места в основе с истекающим контрактом.

Сейчас слухи о других клубах ушли на второй план, и речь идёт только о «Лионе». В январе клуб теряет группу форвардов из-за Кубка Африки, так что трансфер Азмуна был бы для французов очень кстати. Сейчас стоимость иранца оценивается в копейки, ведь летом он станет свободным агентом.

Артём Дзюба (33 года, нападающий). В РПЛ: 17 матчей, 10 голов

Дзюба после ахового начала сезона пришёл в себя и снова доказал, что остаётся лучшим нападающим России даже в возрасте Христа. Однако почти 100-процентная покупка Сергеева выглядит очевидной заменой Дзюбе. В последнее время участились разговоры о переходе Дзюбы в «Рубин», где работает его хороший знакомый Леонид Слуцкий. Этот трансфер был бы выгоден всем: «Зенит» заработал бы деньги на стареющем форварде с истекающим контрактом, а казанцы получили бы очевидное усиление в атаку после невнятной первой половины сезона.

Трансферное окно в России официально откроется лишь 29 января, так что нас ждёт ещё немало новостей о переходов и невообразимых слухов.