Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, заместитель директора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, рассказала, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при контакте с заболевшими.

«Вирус, скорее всего, просто не попал на слизистые оболочки за счет использования защитной маски, соблюдения социальной дистанции, — цитирует «Российсская газета» Руженцову. — Возможно, были вовремя приняты меры, которые не позволили возбудителю закрепиться».

Также она отметила, что снизить вероятность развития заболевания можно, если сразу после контакта прополоскать горло, рот и промыть нос водой или специальным раствором.

Кроме того, некоторые люди переносят болезнь бессимптомно благодаря хорошей работе иммунной системы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, коронавирус унёс жизни в России 308 тысяч человек.