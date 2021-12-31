За прошедшие сутки в России выявлено 20 638 случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

В Москве выявлен 2739 случаев заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге – 1529, в Московской области – 1197, в Ленинградской — 339.

За прошедшие сутки выздоровело 40 692 человека. Из них 2468 – в Санкт-Петербурге, 2726 – в Москве. За весь период в России выписано по выздоровлению 9 463 919 человек.

За последние сутки 912 человек скончались от коронавируса. За весь период в России от Covid-19 умерли 308 860 человек.

Под медицинским наблюдением в России находятся более 700 тысяч человек.