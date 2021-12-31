В немецком Оберстдорфе начался масс-старт свободным стилем в рамках «Тур де Ски». На 15-километровую дистанцию вышли 80 лыжников, включая лидера общего зачёта престижной многодневки и Кубка мира норвежца Йоханнеса Клэбо. Он уйдёт на дистанцию под номером 1.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь:

Под пятым номером стартует лидер российской команды Александр Большунов, под шестым на дистанцию выходит Иван Якимушкин. Девятым будет Александр Терентьев, десятым – Денис Спицов, а 15-м – Артем Мальцев. Илья Семиков стартует 16-м, Алексей Червоткин – 17-м, Андрей Мельниченко – 22-м, а Глеб Ретивых – 69-м.

На первом этапе многодневки в швейцарском Ленцерхайде Большунов взял серебро в классической гонке с раздельным стартом.

В общем зачёте «Тур де Ски» Клэбо идёт первым, второе место занимает норвежец Паал Голберг. Тройку замыкает Иво Нисканен из Финляндии. Большунов идёт четвёртым.