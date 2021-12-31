В немецком Оберстдорфе начался масс-старт на 10 километров свободным стилем среди женщин в рамках «Тур де Ски». Лыжницы побегут 10-километровую дистанцию, на старт выйдут 68 спортсменок.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь:

Под четвёртым номером на старт выйдет Наталья Непряева. Татьяна Сорина отправится в гонку под номером 12, а Яна Кирпиченко – 22. Екатерина Смирнова получила 33-й номер, Анастасия Рыгалина – 40-м. Лилия Васильева выйдет под 43-м номером, а Христина Мацокина под 58-м.

Лидирует в общем зачёте «Тур де Ски» финка Кертту Нисканен. Американка Джесси Диггинс идёт второй, Непряева замыкает тройку лидеров.