Норвежец Йоханнес Клэбо стал победителем масс-старта свободным стилем на втором этапе «Тур де Ски». Лидер общего зачёта Кубка мира преодолел дистанцию за 32 минуты 26,4 секунды. Вторым к финишу пришёл россиянин Александр Большунов, отставший от Клэбо на 3,4 секунды. Тройку замкнул норвежец Сьюр Рёте с отставанием 4 секунды.

Четвёртое место занял британец Эндрю Масгрейв, который сенсационно лидировал за полтора километра до финиша.

Остальные россияне показали следующие результаты: Иван Якимушкин — 10-е место (отставание 35,2), Денис Спицов — 11-е (35,3), Андрей Мельниченко — 18-е (42,0), Алексей Червоткин — 23-е (52,6), Глеб Ретивых — 31-е (58,4), Илья Семиков (59,4), Александр Терентьев (1.11,8), Артём Мальцев (1.16,5).

Клэбо в общем зачёте «Туре де Ски» упрочил лидерство. Следующую гонку лыжники проведут 1 января: это будет спринт классическим стилем.