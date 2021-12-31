Первая ракетка России, второй теннисист мира Даниил Медведев прокомментировал состав национальной команды на ATP Cup. Изначально на командном турнире вместе с ним должны были выступить Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской, но трое последних попали в ковид-протокол. Вместо них в сборную были вызваны 167-й номер рейтинга ATP Роман Сафиуллин и 269-я ракетка мира Евгений Карловский. Капитаном станет тренер Медведева Жиль Сервара.

«Роман будет явным аутсайдером, возможно, во всех матчах, и это хорошо. У него имеется большой потенциал, отличные навыки в теннисе, — цитирует «РИА Новости» со ссылкой на AFP Медведева. — Я уверен в Романе, в команде, которая будет стараться изо всех сил и, кто знает, может быть, выиграет титул».

ATP Cup пройдёт в Сиднее с 1 по 9 января. Россия сыграет в группе с хозяевами турнира сборной Австралии, а также Францией и Италией.