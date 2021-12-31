Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал результат конькового масс-старта на втором этапе «Тур де Ски» в Германии. Спортсмен отметил технические проблемы, возникшие во время гонки.

Большунов стал вторым, уступив победителю Йоханнесу Клэбо 3,4 секунды.

«Единственный минус сегодня: немного крепления подвели. Уже на первом круге подпятники сломались. Когда они сломаны, проходить их вдвое тяжелее», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Россиянин добавил, что сильной стороной Клебо снова был финиш.

Напомним, чуть позже в масс-старте выступят женщины. Их гонка начнется в 17:25 по московскому времени.

Завтра, 1 января, участники многодневки «Тур де Ски» будут стартовать в личных спринтах в Оберстдорфе.