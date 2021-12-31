Защитник «Зенита» Билли Бэрон отметился результативными действиями в 18-м туре баскетбольной Евролиги. Он был признан самым ценным игроком раунда.

Накануне, 30 декабря, петербургский клуб обыграл сербскую «Црвену Звезду» в овертайме со счетом 80:76. Матч проходил на выезде, в Белграде.

В этой встрече Бэрон набрал 25 очков, сделал четыре подбора, шесть передач и один перехват. Всего баскетболист заработал 30 баллов за эффективные действия. Показатель стал лучшим среди всех команд-победителей.

Еще один спортсмен Скотти Уилбекин получил 31 балл в рейтинге эффективности, но его «Маккаби» проиграл «Монако».

Следующий матч Евролиги петербуржцы проведут 7 января. Они сыграют в гостях против миланской «Олимпии».