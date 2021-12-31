Российский лыжник Александр Терентьев высказался о своем выступлении в масс-старте на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Спортсмен был поражен состоянием трассы.

Терентьев пришел к финишу 44-м. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клэбо.

«Спуски сегодня были полностью во льду. Первый круг было очень страшно. Хотелось просто спуститься. Потому что одно падение здесь — и больше не соберёшься», – сказал Терентьев в эфире Матч ТВ.

Спортсмен добавил, что все старались ехать аккуратно, чтобы никому не помешать. Своей задачей он считает остаться в топ-15 общего зачета Тура.

Напомним, серебряную медаль в гонке взял россиянин Александр Большунов. Завтра, 1 января, спортсмены будут соревноваться в личных спринтерских гонках.