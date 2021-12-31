Российская лыжница Вероника Степанова поделилась информацией о подготовке к Олимпийским Играм-2022 в Пекине и отметила трудности организации предстоящих сборов.

Сейчас спортсменка находится вместе со сборной командой в немецком Оберстдорфе на втором этапе «Тур де Ски», но не выступает.

«Сейчас решается вопрос, где есть снег, где готовиться к Олимпиаде. Насколько знаю, в Пассо-Лавацце сейчас проблемы. Но готовиться надо на высоте», – сказала Степанова в эфире Матч ТВ».

Перед стартом многодневки Степанова пожаловалась на плохое самочувствие. Предполагается, что у нее было отравление. После этого лыжница снялась с «Тур де Ски». Известно, что она уже восстановилась и проводит регулярные тренировки.