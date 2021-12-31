Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что в команде обнаружили три новых случая заражения коронавирусом. По его словам, коллектив попал в сложное положение перед матчем с «Челси».

Предстоящая встреча 21-го тура АПЛ намечена на 2 января 2022 года.

«Сейчас ситуация не очень-то крутая. Не могу говорить, о ком именно речь, но по заявке команды все станет достаточно очевидно», – приводит слова Клоппа английский журналист Бен Диннери на своей странице в Твиттере.

Отмечается, что сегодня вечером, 31 декабря, в команде проведут новые тесты на коронавирус.

Известно, что игру точно пропустят полузащитники Тиаго Алькантара и Такуми Минамино. Оба находятся на разных этапах восстановления, но еще не готовы появиться на поле.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает третью строчку с 41 баллом. «Челси» располагается на одну позицию выше, набрав 42 очка.