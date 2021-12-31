Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что не будет пользоваться социальными сетями во время новогодних праздников.

Спортсменка обратилась к болельщикам на своей странице в Instagram. Она отметила, что хочет попробовать изменить ритм жизни. Также фигуристка пообещала поделиться результатами эксперимента.

«Принимать какие-то решения самостоятельно очень важно, потому что они дают нашей жизни какой-то смысл. Одним из таких решений для меня было взять диджитал детокс от всех социальных сетей», – написала Медведева.

Также спортсменка поздравила всех подписчиков с наступающим Новым годом.

Напомним, фигуристка не объявляла об официальном завершении профессиональной карьеры. В декабре она выступала с показательным номером на предолимпийском чемпионате России.