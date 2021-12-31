Сборная Швеции по лыжным гонкам уйдет на карантин после женского масс-старта на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Известно, что положительный тест на коронавирус сдал житель их гостиницы.
О ситуации сообщает Telegram-канал «25-й километр» со ссылкой на Expressen.
Отмечается, что это лишь дополнительные меры безопасности, так как заразился не представитель команды, а сотрудник СМИ из NRK. Несмотря на ситуацию, карантин будет организован только после женского масс-старта сегодня, 31 декабря.
Источник информирует, что в этом же отеле проживает сборная России. Матч ТВ позже заявил о переезде шведов в другое место.
В мужском масс-старте лучший результат среди шведов показал Калле Хальварссон. Он занял шестое место в 15-километровой гонке.
Завтра, 1 января, состоятся личные спринтерские гонки. Об участии шведов неизвестно.
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