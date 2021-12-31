Российская лыжница Татьяна Сорина завоевала бронзовую медаль этапа многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Спортсменка финишировала в 0,8 секунды от первого места в 10-километровом коньковом масс-старте.

Победительницей стала олимпийская чемпионка Джессика Диггинс, представляющая США. Второй была шведская лыжница Фрида Карлссон. Она уступила сопернице ровно полсекунды.

Россиянка Наталья Непряева остановилась на восьмой строчке финишного протокола. Она завершила гонку с проигрышем в восемь секунд. Анастасия Рыгалина показала 40-й результат, Екатерина Смирнова стала 42-й, Лилия Васильева оказалась 44-й. Христина Мацокина осталась на финише 56-й, а Яна Кирпиченко была 61-й.

Напомним, от участия в многодневке после первого этапа отказалась Юлия Ступак. Там же в Швейцарии Непряева принесла женской команде первую медаль, став призером в разделке.