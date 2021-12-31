Шведский спортивный комментатор Анна Карин Стрёмстедт сделала замечание россиянке Татьяне Сориной в ходе масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Германии. Она обвинила ее в падении соотечественницы Фриды Карлссон.

Несмотря на инцидент, шведка опередила Сорину и заняла второе место, выиграв 0,3 секунды. Победительницей стала американка Джессика Диггинс. Россиянка взяла бронзу гонки с общего старта.

«Сорина слишком плотно шла с Карлссон. Это было неприятно. Не думаю, что Фрида порадуется за Татьяну после этой гонки», – приводит слова комментатора Expressen.

Известно, что Карлссон упала после борьбы с Татьяной Сориной на трассе. В результате россиянка сломала палку и долго не могла ее поменять.