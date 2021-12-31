Российские конькобежцы Павел Кулижников, Артем Арефьев, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков не примут участия в чемпионате Европы в Нидерландах из-за плохого самочувствия в конце года.

В пресс-службе Союза конькобежцев России сообщили об их болезни.

«У некоторых спортсменов мужской спринтерской группы на этой неделе поднялась температура. После Всероссийских соревнований в Коломне самочувствие ухудшилось», – приводятся слова старшего тренера сборной России Дмитрия Дорофеева.

Он добавил, что тесты на коронавирус были отрицательными. Мера принимается для того, чтобы не рисковать здоровьем спортсменов перед Олимпийскими играми.

Напомним, чемпионат Европы в голландском Херенвене пройдет 7–9 января.