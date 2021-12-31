Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов занял вторую строчку в общем зачете Кубка мира. Он набрал очередную сумму баллов после подиума на втором этапе «Тур де Ски» в Германии.

Спортсмен финишировал вторым сегодня, 31 декабря, в масс-старте свободным стилем на 15 километров. Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Клэбо.

Большунов опередил француза Ришара Жуве (343) и теперь преследует главного соперника с 388 баллами. Клэбо пока лидирует в гонке за кубком этого сезона, набрав 631 очко.

Также в топ-5 входит россиянин Сергей Устюгов. В этом году он пропускает лыжную многодневку.

Завтра, 1 января на этапе в Оберстдорфе состоятся личные спринты. Квалификация у женщин начнется в 11:30 по московскому времени. Мужчины стартуют в прологе в 12:05 по мск.