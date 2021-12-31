Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала ситуацию со сломанной палкой и падением шведки Фриды Карлссон в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Германии.

По итогам гонки она стала третьей, проиграв 0,8 секунды победительнице Джессике Диггинс из США. Шведская спортсменка заняла вторую позицию в протоколе.

«Что произошло с Фридой? Нас как-будто что-то притягивало. Я подошла извинилась. Она мне сломала палку, а так я шла по большому радиусу, и может быть, перекрыла ее», – заявила Сорина в эфире Матч ТВ.

По словам спортсменки, шведка не предъявляла к ней претензий после финиша.

Известно, что после инцидента россиянка долго не могла заменить снаряжение. Ранее шведский комментатор обвинила в случившемся Сорину.