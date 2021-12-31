Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями после финиша в заключительной гонке 2021 года. Спортсменка стала восьмой в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

Россиянка уступила всего восемь секунд победительнице старта и американской чемпионке мира Джессике Диггинс.

«Очень суматошная гонка. Радует только то, что очень маленький проигрыш. Я рада, что смогла удержать позиции в общем зачёте, несмотря на достаточно далекое место», – заявила Непряева в эфире Матч ТВ.

Она добавила, что будет настраиваться на завтрашнюю гонку, классический спринт.

Напомним, бронзу в сегодняшнем масс-старте взяла Татьяна Сорина. Она идет в общем зачете Кубка мира 19-й, Непряева – седьмой.