Президент ФТР Шамиль Тарпищев объяснил, почему российский теннисист Карен Хачанов не поможет национальной команде на АТР Cup в Сиднее.

Спортсмен изначально не входит в список участников и был приглашен на другой турнир в Австралии.

«Карен не сможет сыграть, потому что АТР не хочет нарушать правила: на этой же неделе Карен заявлен на другой турнир, а исключений они никому не делают, хотя оба турнира их», – приводит слова Тарпищева Матч ТВ.

Он отметил, что при нарушении правил федерацию ждут штрафные санкции с неизвестными последствиями.

Турнир в Сиднее пройдет с 1 по 9 января. На него отправится неосновной состав сборной с Даниилом Медведевым, так как лидеры команды получили положительные тесты на коронавирус. Среди заразившихся – Аслан Карацев, Андрей Рублев и Евгений Донской.