Шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на инцидент со своим падением в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Германии. По ее словам, россиянка Татьяна Сорина не виновата в этой ситуации.

Спортсменка, представляющая Швецию, заняла второе место. Татьяна Сорина стала третьей, уступив ей на финише 0,3 секунды. Победительницей стала американка Джессика Диггинс.

«Я не виню Сорину, это контактная жесткая гонка, в которой нужно сохранять свою позицию, на трассе сложно избежать контакта», – приводит слова Карлссон Матч ТВ.

Известно, что шведка упала после борьбы с Татьяной Сориной на трассе. В результате россиянка сломала палку и долго не могла ее поменять.

Завтра, 1 января, на этапе в Оберстдорфе пройдут личные классические спринтерские гонки.