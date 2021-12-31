Бывший итальянский футболист Фабио Каннаваро стал одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Польши. Команде предстоит сыграть с россиянами в первом стыковом матче чемпионата мира-2022 весной.

По информации Interia Sport, президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша рассматривает предложение о назначении итальянца.

Каннаваро прежде работал тренером в Азиатских странах. Он тренировал «Аль-Ахли», «Гуанчжоу», «Ан-Наср», «Тяньцзинь» и сборную Китая.

Ранее Кулеша сообщил об отставке главного тренера национальной команды португальца Паулу Соузы. Он покинул сборную и начал работать с «Фламенго».

Напомним, сборная Польши станет соперником российского коллектива по стыковому матчу квалификации чемпионата мира-2022. Их встреча запланирована на 24 марта в Москве.