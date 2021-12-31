Российская скелетонистка Юлия Канакина завоевала серебряную медаль на шестом этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Ее соотечественница и призер Олимпийских Игр Елена Никитина стала пятой.

Победу сегодня, 31 декабря, одержала австрийская спортсменка Янин Флок. Канакина уступила ей всего 0,17 секунды, а Никитина – 0,46 секунды. В призовую тройку также вошла голландка Кимберли Бос с отставанием в 0,34 секунды.

В соревнованиях среди мужчин лучшим из россиян был Евгений Рукосуев, он остановился в шаге от пьедестала. Никита Трегубов занял седьмую позицию.

Следующий этап Кубка мира запланирован на 7 января 2022 года. Он состоится в немецком Винтерберге. Затем, 14 января, пройдет чемпионат Европы в Санкт-Морице (Швейцария).