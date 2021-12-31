Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев принял участие в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола». Он вышел на 12 минут в концовке встречи.

Его команда потерпела поражение на домашнем поле со счетом 1:2.

Хозяева смогли открыть счет на 51-й минуте, забил парагвайский защитник Омар Альдерете.

Гол от их соперников последовал на 83-й минуте. Точный удар реализовал испанский нападающий Рауль Де Томас. Он отличился голом с пенальти после красной карточки у «Валенсии». Второе предупреждение получил Уго Дуро.

Решающий мяч в сетку ворот отправил хавбек «Эспаньола» Хави Пуадо на 89-й минуте.

Черышев появился на поле на 84-й минуте, заменив Элдера Кошту. Свисток арбитра прозвучал на 96-й минуте, россиянин не отметился результативными действиями.

«Валенсия» занимает восьмое место в Ла Лиге с 28 очками. «Эспаньол» располагается ниже в турнирной таблице с 26 баллами.