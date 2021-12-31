NVsport представляет главные новости из мира спорта за 31 декабря в традиционном дайджесте. Встречаем Новый год и вспоминаем успехи российских спортсменов на многодневке «Тур де Ски» в последний день 2021-го.

Большунов поднялся на вторую строчку общего зачета Кубка мира

Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов занял вторую строчку в общем зачете Кубка мира. Он набрал очередную сумму баллов после подиума на втором этапе «Тур де Ски» в Германии.

Клэбо выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Большунов – второй

Норвежец Йоханнес Клэбо стал победителем масс-старта свободным стилем на втором этапе «Тур де Ски». Вторым к финишу пришёл россиянин Александр Большунов, отставший от Клэбо на 3,4 секунды.

Сорина стала бронзовым призером масс-старта на «Тур де Ски» в Оберстдорфе

Российская лыжница Татьяна Сорина завоевала бронзовую медаль этапа многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Спортсменка финишировала в 0,8 секунды от первого места в 10-километровом коньковом масс-старте.

«Я не виню Сорину в падении, это жесткая гонка». Карлссон – о масс-старте

Шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на инцидент со своим падением в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Германии. По ее словам, россиянка Татьяна Сорина не виновата в этой ситуации.

Медведева решила взять диджитал детокс от соцсетей на новогодние праздники

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что не будет пользоваться социальными сетями во время новогодних праздников.

Олимпийский чемпион Крюгер снялся с «Тур де Ски»

Двукратный олимпийский чемпион-2018 норвежец Симен Хегстад Крюгер снялся с «Тур де Ски». Согласно заявлению Федерации лыжных видов спорта Норвегии, это было изначальным планом спортсмена, заканчивать многодневку он не планировал.

В «Монако» массовое заражение коронавирусом, Головин здоров

Сразу несколько игроков «Монако» сдали положительные тесты на коронавирус. В их число вошли, в частности, Бенуа Бадиашиль, Софьян Диоп и Юссуф Фофана.