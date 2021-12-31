В Оберстдорфе (Германия) пройдет женская спринтерская гонка второго этапа многодневки «Тур де Ски». Сегодня, 1 января, спортсменки поучаствуют в личных забегах классическим ходом.

Начало квалификации запланировано на 11:30 по московскому времени, финалы назначены на 14:00 по мск.

В состав женской сборной России на гонку войдут Яна Кирпиченко (14-й номер), Наталья Непряева (17-й), Татьяна Сорина (19-й), Екатерина Смирнова (26-й), Лилия Васильева (30-й), Христина Мацокина (42-й) и Анастасия Рыгалина (62-й).

Накануне, 31 декабря, Сорина взяла медаль в коньковом масс-старте. Она была третьей с проигрышем в 0,8 секунды победительнице Джессике Диггинс из США.

В этот же день, 1 января, состоятся мужские спринтерские заезды.