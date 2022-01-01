В Оберстдорфе (Германия) состоится классический спринт. Сегодня, 1 января, мужчины пробегут гонку на втором этапе многодневки «Тур де Ски».

Начало квалификации назначено на 12:05 по московскому времени, финалы запланированы на 14:25 по мск.

В состав мужской российской команды на гонку войдут Иван Якимушкин (13-й номер), Денис Спицов (15-й), Александр Большунов (23-й), Александр Терентьев (29-й), Алексей Червоткин (31-й), Илья Семиков (39-й), Артем Мальцев (43-й), Андрей Мельниченко (47-й) и Глеб Ретивых (56-й).

Накануне, 31 декабря, Большунов завоевал серебро в коньковом масс-старте. Также россиянин поднялся на вторую строчку общего зачета Кубка мира.

В этот же день, 1 января, пройдут женские спринтерские забеги.