В Оберстдорфе (Германия) продолжается лыжная многодневка «Тур де Ски». Сегодня, 1 января, спортсменки примут участие в спринте классическим стилем.

Прямую трансляцию гонки проведет «Матч ТВ».

Квалификация начнется в 11:30 по московскому времени. Финалы пройдут в 14:00 по мск.

Сборную России в спринте представят Яна Кирпиченко (14-й номер), Наталья Непряева (17-й,) Татьяна Сорина (19-й), Екатерина Смирнова (26-й), Лилия Васильева (30-й), Христина Мацокина (42-й) и Анастасия Рыгалина (62-й).

Вчера, 31 декабря, Татьяна Сорина стала третьей в масс-старте свободным стилем. Она проиграла лидеру – Джессике Диггинс из США, 0,8 секунды.

Также сегодня, 1 января, на «Тур де Ски» пройдет мужской спринт. Начало квалификации – в 12:05 по мск.