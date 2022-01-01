В Оберстдорфе (Германия) продолжается многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Сегодня, 1 января, мужчины примут участие в классическом спринте.

Квалификация начнется в 12:05 по московскому времени. Финалы пройдут в 14:25 по мск.

Прямая трансляция гонки доступна на сайте «Матч ТВ».

В составе сборной России на спринте выступят Иван Якимушкин (13-й номер), Денис Спицов (15-й), Александр Большунов (23-й), Александр Терентьев (29-й), Алексей Червоткин (31-й), Илья Семиков (39-й), Артем Мальцев (43-й), Андрей Мельниченко (47-й) и Глеб Ретивых (56-й).

Вчера, 31 декабря, Александр Большунов стал вторым в коньковом масс-старте. Это позволило россиянину подняться на вторую строчку общего зачета Кубка мира.

Женские спринтерские гонки пройдут сегодня, 1 января.