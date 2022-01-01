В Оберстдорфе (Германия) стартовала квалификация женской спринтерской гонки многодневки «Тур де Ски». Сегодня, 1 января, лыжницы пробегут дистанцию классическим стилем.
Квалификационные забеги начались в 11:30 по московскому времени. Финальная часть спринта пройдет в 14:00 по мск.
Прямую трансляцию гонки ведет «Матч ТВ». Посмотреть соревнования можно по ссылке.
В составе женской сборной выступят Яна Кирпиченко (14-й номер), Наталия Непряева (17-й), Татьяна Сорина (19-й), Екатерина Смирнова (26-й), Лилия Васильева (30-й), Христина Мацокина (42-й) и Анастасия Рыгалина (62-й).
Вчера, 31 декабря. Татьяна Сорина завоевала бронзу в коньковом спринте. Она проиграла лидеру, американке Джессике Диггинс 0,8 секунды.
Мужские спринты также состоятся сегодня, 1 января.
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