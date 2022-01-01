В Оберстдорфе (Германия) продолжается лыжная многодневка «Тур де Ски». Сегодня, 1 января, спортсмены бегут спринт классическим стилем.

Квалификация началась в 12:05 по московскому времени. Финальная часть соревнований запланирована на 14:25 по мск.

В составе сборной России в спринте выступят Иван Якимушкин (13-й номер), Денис Спицов (15-й), Александр Большунов (23-й), Александр Терентьев (29-й), Алексей Червоткин (31-й), Илья Семиков (39-й), Артем Мальцев (43-й), Андрей Мельниченко (47-й) и Глеб Ретивых (56-й).

Многодневка «Тур де Ски» завершится 4 января в Валь-ди-Фьемме. Александр Большунов после серебра в масс-старте вчера, 31 декабря, поднялся на третье место в общем зачете многодневки. Он проигрывает лидеру, Йоханнесу Клэбо, 47 секунд.