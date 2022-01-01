В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали гости со счетом 3:1.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин проводил 1230-й матч за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Россиянин вывел свою команду вперед в конце третьего периода, реализовав большинство фирменным броском.

Овечкин забросил 275-й гол в большинстве. Это новый рекорд лиги. Уже через две минуты Александр забил вторую шайбу. Он поразил пустые ворота «красных крыльев» точным броском. Эта шайба стала для россиянина 754-й в НХЛ.

Дубль в матче с «Ред Уингз» позволил Овечкину выйти на первое место в снайперской гонке текущего сезона Национальной хоккейной лиги. Александр догнал Леона Драйзайтля. Оба хоккеиста забили по 24 шайбы, но россиянин сыграл на 2 игры больше.