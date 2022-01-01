«Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости одержали победу во встрече со счетом 3:1.

В составе «столичных» дубль оформил российский форвард Александр Овечкин. Он достиг отметки в 754 шайбы за карьеру в Национальной хоккейной лиге.Ближайшая цель россиянина – легендарный чешский форвард Яромир Ягр (766). Теперь отставание Овечкина от него составляет 12 шайб.

Рекорд в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, забросившему за карьеру 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу (801).

В матче с «Детройтом» Александр забил 275-й гол в большинстве. Это новый рекорд лиги. Овечкин обошел Дэйва Андрейчука. Уже через 2 минуты российский форвард укрепил позиции, забросил вторую шайбу в пустые ворота «красных крыльев».