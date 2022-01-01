В Оберстдорфе (Германия) продолжается лыжная многодневка «Тур де Ски». Сегодня, 1 января, спортсмены принимают участие в спринте классическим стилем.

Лыжницы пробежали квалификацию. В топ-30 вышли три российские спортсменки. Татьяна Сорина заняла 11-е место, проиграв лидеру Йоханне Матинтало из Финляндии, 4,41 секунды.

Наталия Непряева вышла в четвертьфинал с 14-м временем. Она уступила Матинтало 5,08 секунд.

Христина Мацокина уступила лидеру 5,76 секунды и прошла в четвертьфинал под 17-м номером.

Финальная часть соревнований состоится сегодня, 1 января. Начало – в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция гонки доступна на сайте «Матч ТВ».

Вчера, 31 декабря, Татьяна Сорина заняла третье место в масс-старте на «Тур де Ски». Российский лыжник Александр Большунов пришел к финишу вторым в аналогичной гонке у мужчин.